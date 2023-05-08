На убой без препятствий. ЧВК Вагнер набирает людей с нацистскими татуировками — СМИ 8 мая, 19:43 Реклама ЧВК Вагнер в Омске, Россия (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

ЧВК Вагнер вербует наемников через российскую соцсеть ВКонтакте, причем из-за кадрового голода на «работу» принимают и торговцев наркотиками, и граждан, скрывающихся от полиции, и людей с нацистскими тату, сообщает Система.

В расследовании говорится, что в ЧВК Вагнера берут практически всех.

«Непогашенная судимость за сбыт наркотиков, татуировки со свастикой, нахождение в розыске за разбой — все это не станет препятствием для тех, кто захочет подписать контракт с ЧВК Вагнер и отправиться на войну в Украину», — говорится в сообщении.

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Кроме рекламы на региональном телевидении, бордов на улице и расклееных объявлений, рекламу с приглашением на фронт активно предлагает российская соцсеть ВКонтакте.

Издание Система обнаружила десятки рекламных объявлений, таргетированных на разные регионы России, и пообщались с сотрудниками колл-центра «Вагнера».

Виртуальные центры вербовки есть во многих регионах РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.