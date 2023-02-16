Пушечное мясо. Каждые 100 метров на востоке Украины стоят войскам РФ двух тысяч бойцов — Times

16 февраля, 19:00
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия теряет не менее двух тысяч военных, пытаясь завоевать каждые 100 метров территории на востоке Украины, сообщает The Times со ссылкой на данные разведок стран НАТО.

Издание не уточняет, идет ли речь только о погибших, учитываются ли еще и раненые. The Times также пишет, что цифры появились при обсуждении новых поставок вооружений Украины. Оно должно позволить Киеву потеснить Россию в следующие три месяца.

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Во время встречи формата Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что российские сухопутные войска сейчас «сильно поредели и деморализованы».

«Россия продолжает отправлять в бой большое количество дополнительных ресурсов. Большинство людей плохо обучены и плохо экипированы, и поэтому Россия несет большие потери», — сказал Остин.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 690 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла более 140 тысяч своих военных.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донбасс Российская агрессия Война России против Украины российские потери

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