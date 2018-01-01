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Журналисты разоблачили фейк со снимком пожара на фоне Триумфальной арки в Париже

Сегодня, 18:14
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Снимки были сделаны в разных местах

Скриншот страницы Dovey Wan/Twitter

Распространенные в соцсетях снимки с Парижа, которые якобы демонстрируют использование журналистами трюка с перспективой для более драматичной картинки во время протестов "желтых жилетов", были сделаны в разных местах.

Речь идет о двух фото, на одном из которых изображен пожар на фоне триумфальной арки, а на втором группа фотографов снимает с нижнего ракурса небольшой костер.

В комментариям к ним утверждалось, что таким образом они пытались увеличить его масштаб, однако, как сообщает Agence France-Presse, данные фотографии были сделаны в разных местах и никак между собой не связаны.

Снимок небольшого костра, возле которого видны фотографы, сделали на Авеню Фридланд, ведущем к площади Шарля де Голля, где расположена Триумфальная арка, тогда как второй был снят с ее противоположной стороны.

Напомним, уже несколько недель во Франции продолжаются протесты так называемых "желтых жилетов", сопровождающиеся массовыми беспорядками.

Недовольство людей было спровоцировано повышением цен на топливо, однако теперь они требуют также снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. 

 

Теги:   Фото Акция протеста Фейк Франция

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