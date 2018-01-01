Журналисты разоблачили фейк со снимком пожара на фоне Триумфальной арки в Париже
Распространенные в соцсетях снимки с Парижа, которые якобы демонстрируют использование журналистами трюка с перспективой для более драматичной картинки во время протестов "желтых жилетов", были сделаны в разных местах.
Речь идет о двух фото, на одном из которых изображен пожар на фоне триумфальной арки, а на втором группа фотографов снимает с нижнего ракурса небольшой костер.
В комментариям к ним утверждалось, что таким образом они пытались увеличить его масштаб, однако, как сообщает Agence France-Presse, данные фотографии были сделаны в разных местах и никак между собой не связаны.
Снимок небольшого костра, возле которого видны фотографы, сделали на Авеню Фридланд, ведущем к площади Шарля де Голля, где расположена Триумфальная арка, тогда как второй был снят с ее противоположной стороны.
Fun fact on globalized disinformation: this information was first verified by our journalist in Mexico for @AfpFactual because it was flagged by a Chilean who had seen the image in circulation. @GuillaumeDaudin contributed to this verification from Paris for @AfpFactuel— AFPFactCheck ???? (@AFPFactCheck) 11 декабря 2018 г.
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Напомним, уже несколько недель во Франции продолжаются протесты так называемых "желтых жилетов", сопровождающиеся массовыми беспорядками.
Недовольство людей было спровоцировано повышением цен на топливо, однако теперь они требуют также снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.