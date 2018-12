Журналисты разоблачили фейк со снимком пожара на фоне Триумфальной арки в Париже

Речь идет о двух фото, на одном из которых изображен пожар на фоне триумфальной арки, а на втором группа фотографов снимает с нижнего ракурса небольшой костер.

В комментариям к ним утверждалось, что таким образом они пытались увеличить его масштаб, однако, как сообщает Agence France-Presse, данные фотографии были сделаны в разных местах и никак между собой не связаны.

Снимок небольшого костра, возле которого видны фотографы, сделали на Авеню Фридланд, ведущем к площади Шарля де Голля, где расположена Триумфальная арка, тогда как второй был снят с ее противоположной стороны.

Fun fact on globalized disinformation: this information was first verified by our journalist in Mexico for @AfpFactual because it was flagged by a Chilean who had seen the image in circulation. @GuillaumeDaudin contributed to this verification from Paris for @AfpFactuel

