Журналисты нашли новое фото Чепиги-Боширова на стенде героев России

Фото Боширова-Чепиги нашли на доске почета в музее истории ДВОКУ

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat совместно с журналистами Радио Свобода нашли в открытых источниках фото, подтверждающее сходство между российским офицером Анатолием Чепигой и подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Русланом Бошировым.

Журналисты-расследователи просмотрели тысячи фотографий и несколько часов видео, сделанные выпускниками Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и немногочисленными посетителями в музее истории училища, чтобы проверить, размещено ли фото Анатолия Чепиги на стенде Выпускники – герои в музее.

Благодаря поиску журналисты действительно обнаружили в музее истории ДВОКУ фотографию Анатолия Чепиги. На фото, сделанное во время встречи выпускников 2017 года, отчетливо виден Анатолий Владимирович Чепига, читаются его имя, фамилия и отчество.

Отмечается, что фото Чепиги на стенде в музее появилось в 2014 году.

Неизвестно, осталось ли фото Чепиги на своем месте после скандального разоблачения. Проверить на данный момент невозможно, поскольку музей истории ДВОКУ закрыт для посторонних посетителей.

Напомним, что по данным российского журналиста, участника расследования The Insider и Bellingcat Сергея Канева, полковник ГРУ Анатолий Чепига (он же "Руслан Боширов") в начале 2014 года вместе со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье. Из Киева Чепига транспортировал Януковича в Крым и в Россию.

Сослуживцы Чепиги рассказали российским СМИ, что Чепига получил звание героя России за спецоперацию по аннексии Крыма.

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4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.