До Москвы рукой подать. Журналисты нашли место, где Россия, вероятно, тренирует операторов дронов Shahed
Иранский дрон Shahed в небе над Киевом (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)
Россия, вероятно, тренирует операторов БПЛА Shahed на полигоне, который расположен примерно в восьми километрах юго-восточнее государственного центра беспилотной авиации минобороны РФ в городе Коломна Московской области.
Об этом говорится в журналистском расследовании Донбасс.Реалии.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Россия отправляла своих операторов БПЛА на обучение в Иран под видом участия в соревнованиях: в совместном расследовании Слідство.Інфо и Наши деньги.Львов говорится об именах четырех российских военных, которые в августе принимали участие в соревнованиях операторов БПЛА Соколиное охота в Иране. Сразу после этого начались атаки иранских дронов-камикадзе на украинские города. Все установленные в расследовании военные служат в 294 государственном центре беспилотной авиации России, установили расследователи.
Как уточняет Донбасс.Реалии, этот центр является единственным в структуре минобороны РФ, который готовит операторов дронов, и базируется в Коломне (военная часть 20924 на улице Артелерийской). Однако полеты совершают в другом месте. Журналисты установили его по снимкам предыдущих аналогичных соревнований, проходивших в России.
Международные армейские игры Соколиное охота в 2019 и 2021 годах проходили на полигоне Центра в Коломне. В 2019-м российское министерство обороны активно опубликовало фото соревнований.
Российские военные стоят на фоне этого сооружения:
Рядом с установленной площадкой находится большой полигон, ранее принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. Вероятно, этот полигон также используется для полетов БПЛА.
На других многочисленных фото соревнований того года, которые публиковало МО РФ, видна уже более открытая местность:
Поскольку инструкторы именно этого центра проходили обучение в Иране, можно предположить, что на Shahed также учат именно здесь.
Расстояние от полигона до Москвы составляет около 100 км. До границы Украины — около 600 км.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что, по данным ГУР, страна-агрессор использовала около 660 иранских дронов Shahed и ждет новую партию.
Президент Владимир Зеленский 2 январ предупредил, что Россия планирует продолжительную атаку иранскими дронами-камикадзе.