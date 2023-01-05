До Москвы рукой подать. Журналисты нашли место, где Россия, вероятно, тренирует операторов дронов Shahed 5 января, 20:54 Иранский дрон Shahed в небе над Киевом (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Россия, вероятно, тренирует операторов БПЛА Shahed на полигоне, который расположен примерно в восьми километрах юго-восточнее государственного центра беспилотной авиации минобороны РФ в городе Коломна Московской области.

Об этом говорится в журналистском расследовании Донбасс.Реалии.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Россия отправляла своих операторов БПЛА на обучение в Иран под видом участия в соревнованиях: в совместном расследовании Слідство.Інфо и Наши деньги.Львов говорится об именах четырех российских военных, которые в августе принимали участие в соревнованиях операторов БПЛА Соколиное охота в Иране. Сразу после этого начались атаки иранских дронов-камикадзе на украинские города. Все установленные в расследовании военные служат в 294 государственном центре беспилотной авиации России, установили расследователи.

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Как уточняет Донбасс.Реалии, этот центр является единственным в структуре минобороны РФ, который готовит операторов дронов, и базируется в Коломне (военная часть 20924 на улице Артелерийской). Однако полеты совершают в другом месте. Журналисты установили его по снимкам предыдущих аналогичных соревнований, проходивших в России.

Международные армейские игры Соколиное охота в 2019 и 2021 годах проходили на полигоне Центра в Коломне. В 2019-м российское министерство обороны активно опубликовало фото соревнований.

Военные соревнования операторов БПЛА в 2019 году / Фото: Минобороны РФ

Российские военные стоят на фоне этого сооружения:

Полигон, где проходили соревновния / Фото: Скриншот Google Maps

Рядом с установленной площадкой находится большой полигон, ранее принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. Вероятно, этот полигон также используется для полетов БПЛА.

Красным обозначено место, где проводилась Соколиная охота, а слева от него расположен полигон / Фото: Скриншот Google Maps

На других многочисленных фото соревнований того года, которые публиковало МО РФ, видна уже более открытая местность:

Другие фотографии министерства обороны РФ из Коломны / Фото: Минобороны РФ

Поскольку инструкторы именно этого центра проходили обучение в Иране, можно предположить, что на Shahed также учат именно здесь.

Расстояние от полигона до Москвы составляет около 100 км. До границы Украины — около 600 км.

Инфографика: НВ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что, по данным ГУР, страна-агрессор использовала около 660 иранских дронов Shahed и ждет новую партию.



Президент Владимир Зеленский 2 январ предупредил, что Россия планирует продолжительную атаку иранскими дронами-камикадзе.