Минобороны Финляндии случайно прислало журналистам документ с секретной информацией

В Финляндии Министерство обороны случайно поделилось с национальным вещателем документом с секретной информацией (Фото: pexels.com/photo/5072405/)

Министерство обороны Финляндии случайно прислало национальному вещателю Yle документ с секретной информацией. Об этом сообщили в самом Yle .

Мовник пишет, что в сентябре получил от ведомства ответ на запрос относительно оборонных расходов. Соответствующий документ Минобороны направило Министерству финансов, которое готовило бюджетное предложение.

В одном из предложений была указана сумма, на которую планируется осуществить определенные закупки, связанные с обороной. Это предложение было замазано, но не зашифровано, сообщает Yle. Как отмечается в материале, затемнение можно было убрать, нажав кнопку в программе для чтения PDF-файлов.

Директора по административным вопросам Минобороны Финляндии Антти Коркала отметила, что во время обработки документа произошла человеческая ошибка.

«Секретная часть этого в целом публичного документа была замазана, как и положено, но недостаточно тщательно. Такого не должно было произойти», — ответила Коркала в электронном письме на запрос Yle.

В Минобороны отметили, что сам документ имеет низкий уровень секретности и в основном является публичным. Однако в закрашенном предложении содержится информация, преждевременное обнародование которой может повредить честной конкуренции в оборонных закупках.

Yle пишет, что документ, который получили журналисты, относится к категории «ограниченное использование» на время рассмотрения бюджета. По закону, документы такой категории содержат информацию, раскрытие которой может нанести «незначительный ущерб» обороне страны, подготовке к чрезвычайным ситуациям, функционированию государства или общей безопасности.

Вещатель написал, что не опубликовал информацию из закрашенной части документа, поскольку она не имеет большого социального значения.

В то же время в Минобороны отметили, что серьезно относятся к ошибкам, которые случаются во время работы, и отметили, что все служащие имеют инструменты для обработки документов, а также для их частичного шифрования.