Журналисту Медузы Голунову предъявили обвинение в покушение на сбыт наркотиков Сегодня, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Иван Голунов/Медуза Журналисту Медузы Голунову предъявили обвинение Иван Голунов/Медуза

Российскому журналисту Ивану Голунову из Медузы предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, передает Медуза.

Голунову стало плохо в отделе полиции. Бригаду скорой помощи, приехавшую к нему, не пропускает следователь.

В субботу, 8 июня, в московском суде пройдет заседание, на котором журналисту изберут мера пресечения.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.