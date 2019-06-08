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Журналисту Медузы Голунову предъявили обвинение в покушение на сбыт наркотиков

Сегодня, 13:38
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Журналисту Медузы Голунову предъявили обвинение в покушение на сбыт наркотиков - фото

Иван Голунов/Медуза

Журналисту Медузы Голунову предъявили обвинение

Российскому журналисту Ивану Голунову из Медузы предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, передает Медуза.

Голунову стало плохо в отделе полиции. Бригаду скорой помощи, приехавшую к нему, не пропускает следователь.

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В субботу, 8 июня, в московском суде пройдет заседание, на котором журналисту изберут мера пресечения.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Теги:   Нападение на журналистов Россия

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