Журналистка DW заявила о сексуальных домогательствах во время освещения ЧМ-2018 в России

Неизвестный мужчина, поцеловал журналистку в щеку и схватил за грудь

Журналистка испаноязычной службы DW Юлиет Гонсалес Теран, которая освещала Чемпионат мира по футболу в России, заявила о сексуальных домогательствах со стороны болельщика.

Как сообщает DW, во время прямого включения к Гонсалес Теран подошел неизвестный мужчина, поцеловал ее в щеку и схватил за грудь.

#RUSIA2018



Comienza el Mundial y nuestra reportera @JULIETHCGT se encuentra demasiado cerca de los hinchas en el corazón de Moscú. [ko] pic.twitter.com/oMkHoUv6jy - DW (Español) (@dw_espanol) 14 июня 2018 г.

Шокированная журналистка продолжила эфир, а мужчина затерялся в толпе.

"Я провела там предварительно два часа, готовясь к эфиру, и никто не мешал. Когда я вышла в эфир, этот фанат воспользовался моментом. Впоследствии я пыталась его найти, но он уже скрылся", - рассказала она.

Сама же журналистка считает ответственной за инцидент мачистскую культуру, которая, по ее мнению, доминирует в спорте.

"Многие думают, что задача репортера немного оживить картинку в кадре. На самом деле мы хотим говорить о серьезных вещах", - сказала она.

Гонсалес Теран считает, что речь идет все же об исключительном случае, "потому что всегда есть фанаты, которые выражают комплименты и ведут себя серьезно".

"Этот мужчина просто перешел границу. Главное - не игнорировать эту проблему", - добавила она.