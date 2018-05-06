Журналиста задержали в прямом эфире на митинге в Москве - видео

Во всех городах России 5 мая прошли массовые задержания на акциях протеста

В субботу, 5 мая, во время протестных акций в Москве был задержан журналист проекта Настоящее время Алексей Александров, который в это время находился в прямом эфире.

Об этом передает Радио Свобода.

"Журналиста проекта Радио Свобода и Голоса Америки Настоящее время Алексея Александрова с применением силы задержали полицейские в Москве 5 мая во время освещения акции против президента Владимира Путина", - сообщили в издании.

Ранее сообщалось, что представители руководства Европейского союза и США прокомментировали массовые задержания людей, которые произошли во время акций протеста 5 мая в России.

Напомним, в субботу, 5 мая, в более 80 городов России проходили митинги в связи с инаугурацией президента Владимира Путина. Движение инициировал оппозиционер Алексей Навальный. В Москве акция состоялась без разрешения властей. Навального задержали. Его обвиняют в неповиновении полиции, одного из его соратников обвиняли в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об обвинениях уголовного характера до этого не сообщалось.

На данный момент по всей России задержали порядка 1600 человек.