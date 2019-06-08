Журналиста Медузы Голунова забрали в больницу Сегодня, 15:13 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Anton Zverev У задержанного Голунова сотрясение мозга REUTERS/Anton Zverev

Задержанного корреспондента Медузы Ивана Голунова врачи скорой помощи направили на обследование в больницу.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на управление МВД по Москве.



Напомним, врач скорой помощи, который осмотрел Голунова, диагностировал у него сотрясение головного мозга, гематому и подозрение на перелом ребер.

Ранее Голунов сообщал, что его избили после задержания, ударили по голове и протащили по полу. Один из полицейских надавил ему ногой на грудь.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.