Евросоюз снова не согласовал предельную цену на российскую нефть — СМИ 28 ноября, 23:48 Танкер с российской нефтью возле города Находка (Фото:REUTERS/Tatiana Meel)

Представители входящих в Евросоюз государств вновь не смогли согласовать предельное ограничение на российскую нефть.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикардж Джозвяк.



Ограничение на российское топливо должно заработать уже с 5 декабря, но переговоры должны продлиться на этой неделе.

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«Договоренностей по предельной цене на российскую нефть среди послов ЕС сегодня нет. Последнее число — 62 доллара за баррель. Переговоры продолжатся на этой неделе», — сообщил Джозвяк.

ЕС пытается договориться о том, насколько строгим должно быть ограничение цены на российскую нефть. В пятницу, 25 ноября, дипломаты не смогли договориться и приостановили переговоры по ограничению цены в примерно 65 долларов за баррель, что значительно выше текущей цены основной российской экспортной нефти.

Как пишет издание, пока не ясно, какое влияние на торговлю окажет ограничение цен или соответствующий указ Кремля. Публичные поклонники ограничения цен и так уже воздерживаются от покупки российской нефти. Политика ценового потолка фактически будет направлена на других крупных потребителей, таких как Индия, которые лишатся доступа к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить за российскую нефть больше, чем это предполагает ограничение.

Кремлевский диктатор Владимир Путин и несколько других чиновников неоднократно заявляли, что страна не будет поставлять энергоресурсы тем, кто присоединится к ограничению цен. Вместо этого в России обещают перенаправить поставки нефти на «рыночно-ориентированных партнеров» или сократить добычу, как заявлял ранее на этой неделе вице-премьер-министр РФ Александр Новак.

Индия, Турция и другие крупные покупатели российской нефти не выражают согласия на ограничения. На данном этапе, похоже, они без проблем будут продолжать покупать российскую нефть, поскольку последнее предложение предусматривает ограничение, значительно превышающее текущие рыночные цены.