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Журналист Медузы впервые прокомментировал свое освобождение

Сегодня, 21:48
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Журналист Медузы впервые прокомментировал свое освобождение - фото

Медуза

Иван Голунов

Журналист Медузы Иван Голунов, комментируя свое освобождение, заявил, что компенсацией ущерба будет, если такое больше не произойдет ни с кем.

Об этом сообщает Дождь.

«Компенсацией моего морального ущерба будет то, чтобы такое больше не произошло ни с кем», — подчеркнул он.

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По словам Голунова, он благодарен всем за поддержку и надеется на то, что расследование уголовного дела продолжится. Голунов отметил, что продолжит заниматься расследованиями.

Ранее в России приняли решение прекратить уголовное преследование журналиста Медузы Ивана Голунова.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

8 июня суд в Москве отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Теги:   Журналист Россия

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