Журналист Медузы Голунов более года получал угрозы — главред Сегодня, 09:39 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Tatyana Makeyeva Суд в Москве отправил Голунова под домашний арест до 7 августа REUTERS / Tatyana Makeyeva

Главный редактор Медузы Иван Колпаков заявил, что журналист Иван Голунов получал угрозы в течение 13 месяцев.

Об этом сообщает Медуза.



«В течение как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев текста, который еще не вышел. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст редактору Алексею Ковалеву — вот такие они счастливые люди», — рассказал Колпаков.

Он не назвал тему материала и имена возможных организаторов преследования Голунова, чтобы не навредить Ивану и самому расследованию, которое еще не завершено. Но добавил, что речь идет не о московской мэрии.

«Мы планируем привлечь к этой работе коллег из других российских изданий — и опубликовать этот текст на разных площадках, в том числе зарубежные СМИ. Чем их будет больше, тем лучше. Но сначала придется хорошо поработать», — добавил Колпаков.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

8 июня суд в Москве отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.