Журналист Хашукджи планировал создать молодежное движение против властей Саудовской Аравии – СМИ Сегодня, 08:19 0 Цей матеріал також доступний українською Джамаль Хашукджи планировал создать молодежное движение против саудовских властей

Убитый журналист Джамаль Хашукджи до своей гибели критиковал Саудовскую Аравию и наследного принца Мохаммеда бен Салмана, а также планировал создать молодежное онлайн-движение против саудовских властей, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что о планах журналиста свидетельствует его переписка с саудовским активистом Омаром Абдул Азизом, проживающим в канадском Монреале.

Абдул Азиз заявил, что его переписка с Хашукджи, вероятно, была перехвачена саудовскими спецслужбами, после чего журналиста убили.

В переписке, в частности, Хашогджи называет наследного принца Саудовской Аравии "зверем" и компьютерным персонажем "пакманом".

"Чем больше жертв он съедает, тем больше хочет. Я не удивлюсь, если репрессии дойдут даже до тех, кто его поддерживает", - писал журналист о принце.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что у ЦРУ есть запись телефонного разговора, в ходе которого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично требовал "заставить молчать" журналиста Хашукджи.

Американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило личность заказчика убийства. Им оказался наследный принц Саудовской Аравии. Эти утверждения полностью противоречат заявлениям Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет ЦРУ "не окончателен" и назвал Саудовскую Аравию "партнером" и "великим союзником".

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.