Лучшая инвестиция. Журналист Андрюс Тапинас показал работу беспилотника, на который собрали деньги литовцы 19 июля, 01:53 Беспилотник EOS C-VTOL (Фото:Posledniskaut/Twitter)

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас показал видео работы беспилотника EOS C-VTOL, деньги на который собирали литовцы.

Тапинас назвал покупку беспилотника «лучшей инвестицией».

«Обнаружено 18 российских боевых машин, координаты переданы украинским артиллерийским частям. Итоги — русские танки уничтожены, беспилотник благополучно приземлился», — сообщил Тапинас.

Видео дня

Ранее литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на Байрактар для Украины.

После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

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