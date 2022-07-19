Лучшая инвестиция. Журналист Андрюс Тапинас показал работу беспилотника, на который собрали деньги литовцы

19 июля, 01:53
Беспилотник EOS C-VTOL (Фото:Posledniskaut/Twitter)

Беспилотник EOS C-VTOL (Фото:Posledniskaut/Twitter)

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас показал видео работы беспилотника EOS C-VTOL, деньги на который собирали литовцы.

Тапинас назвал покупку беспилотника «лучшей инвестицией».

«Обнаружено 18 российских боевых машин, координаты переданы украинским артиллерийским частям. Итоги — русские танки уничтожены, беспилотник благополучно приземлился», — сообщил Тапинас.

Видео дня
https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1549109196028788737
Читайте также:
«Убийца орков». Литовцы купили для Украины 110 антидронов — журналист

Ранее литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на Байрактар для Украины.

После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

Читайте также:
«Это наш общий враг». Литва могла стать целью России. Как Балтийская страна будет обороняться в случае нападения Кремля — интервью
https://www.youtube.com/watch?v=OigK8QXOC-0
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Беспилотник Беспилотники Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Олег Жданов
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт
На что мы надеемся? Чего добивается сейчас Россия и как будет удерживать Херсон

Если будет принято решение о временном прекращении огня, то для нас это стопроцентная катастрофа. Почему?

19 июля, 00:50
Мнения
Президент Владимир Зеленский провел самую громкую кадровую ротацию с начала полномасштабной войны (Фото:Коллаж НВ)
Рокировка Ермака /
Как президент избавился от верных ему Баканова и Венедиктовой, а глава ОП заменил их на лояльных себе лиц
18 июля, 20:19
Политика
Ирина Венедиктова и Иван Баканов (Фото:Коллаж НВ/Facebook/Ирина Венедиктова/Служба безопасности Украины)
«Невозможно было закрыть глаза» /
Офис генпрокурора и СБУ без Венедиктовой и Баканова: повод один, причины разные — интервью с Мартыненко
18 июля, 18:31
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X