Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019 года Вчера, 16:56 1029 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Clodagh Kilcoyne Нэнси Пелоси заняла первое место в категории "лидеры" REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Американский журнал Time обнародовал список самых влиятельных людей мира 2019 года.



Рейтинг традиционно разделен на пять категорий: новаторы, деятели искусства, лидеры, титаны и кумиры.

Список самых влиятельных лидеров возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кроме нее, в эту категорию вошли президент США Дональд Трамп (второе место) и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо.

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В категории "новаторы" первой стала актриса Сандра О. Актер Дуэйн Джонсон возглавил категорию "деятели искусства". Американская певица Тэйлор Свифт возглавила категорию "кумиры". Египетский футболист Мохаммед Салах стал лидером в категории "титаны".

Журнал создал специальную серию обложек для номера, разместив на первой странице фотографии самых влиятельных людей из каждой категории.