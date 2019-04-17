Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019 года
Американский журнал Time обнародовал список самых влиятельных людей мира 2019 года.
Рейтинг традиционно разделен на пять
категорий: новаторы, деятели искусства, лидеры, титаны и кумиры.
Список самых влиятельных лидеров возглавила
спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кроме нее, в эту категорию
вошли президент США Дональд Трамп (второе место) и лидер оппозиции
Венесуэлы Хуан Гуайдо.
В категории "новаторы" первой стала
актриса Сандра О. Актер Дуэйн Джонсон возглавил категорию "деятели
искусства". Американская певица Тэйлор Свифт возглавила категорию "кумиры".
Египетский футболист Мохаммед Салах стал лидером в категории
"титаны".
Журнал создал специальную серию обложек для
номера, разместив на первой странице фотографии самых влиятельных людей из каждой категории.