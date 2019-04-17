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Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019 года

Вчера, 16:56
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Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2019 года - фото

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Нэнси Пелоси заняла первое место в категории "лидеры"

Американский журнал Time обнародовал список самых влиятельных людей мира 2019 года.

Рейтинг традиционно разделен на пять категорий: новаторы, деятели искусства, лидеры, титаны и кумиры. 

Список самых влиятельных лидеров возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кроме нее, в эту категорию вошли президент США Дональд Трамп (второе место) и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо. 

В категории "новаторы" первой стала актриса Сандра О. Актер Дуэйн Джонсон возглавил категорию "деятели искусства". Американская певица Тэйлор Свифт возглавила категорию "кумиры". Египетский футболист Мохаммед Салах стал лидером в категории "титаны".

Журнал создал специальную серию обложек для номера, разместив на первой странице фотографии самых влиятельных людей из каждой категории.

Теги:   Рейтинг Time

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