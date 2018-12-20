Журнал Spiegel разоблачил собственного журналиста, который придумывал тексты и героев своих материалов
В немецком еженедельном журнале Spiegel разгорелся скандал из-за обмана со стороны одного из сотрудников издания.
По информации издания, репортер и редактор Клаас Релотиус подделывал свои статьи, придумывая героев для своих материалов.
Первые подозрения в отношении журналиста в издание возникли после обнародованного в ноябре этого года текста статьи Граница охотников об американских вигилантах, патрулирующих границу между Мексикой и Соединенными Штатами. У коллеги, который работал над материалом вместе с указанным редактором, возникли подозрения, и он поделился ими с коллегами.
Впоследствии Релотиус признался, что в нескольких случаях придумывал истории, а также героев и искажал факты. По его собственным словам, речь идет о по меньшей мере 14 недостоверных статьях, опубликованных в Spiegel.
С 2011 года в печатной версии еженедельника и на сайте Spiegel Online вышло около 60 текстов его авторства. До работы в Spiegel журналист работал также на несколько других СМИ и даже получал награды.
Отмечается, что журналист уже разорвал контракт с изданием.
В связи со скандалом Der Spiegel создаст комиссию для расследования признаков фальсификации материалов. Издание обещает публично сообщить о своих выводах и рекомендациях по улучшению механизмов безопасности.