Журнал Spiegel разоблачил собственного журналиста, который придумывал тексты и героев своих материалов Сегодня, 09:01 187 Цей матеріал також доступний українською В Spiegel разоблачили собственного журналиста, который придумывал тексты и героев

В немецком еженедельном журнале Spiegel разгорелся скандал из-за обмана со стороны одного из сотрудников издания.

По информации издания, репортер и редактор Клаас Релотиус подделывал свои статьи, придумывая героев для своих материалов.

Первые подозрения в отношении журналиста в издание возникли после обнародованного в ноябре этого года текста статьи Граница охотников об американских вигилантах, патрулирующих границу между Мексикой и Соединенными Штатами. У коллеги, который работал над материалом вместе с указанным редактором, возникли подозрения, и он поделился ими с коллегами.

Впоследствии Релотиус признался, что в нескольких случаях придумывал истории, а также героев и искажал факты. По его собственным словам, речь идет о по меньшей мере 14 недостоверных статьях, опубликованных в Spiegel.

С 2011 года в печатной версии еженедельника и на сайте Spiegel Online вышло около 60 текстов его авторства. До работы в Spiegel журналист работал также на несколько других СМИ и даже получал награды.

Отмечается, что журналист уже разорвал контракт с изданием.

В связи со скандалом Der Spiegel создаст комиссию для расследования признаков фальсификации материалов. Издание обещает публично сообщить о своих выводах и рекомендациях по улучшению механизмов безопасности.