Вместо Ле Пен. Во Франции ультраправую партию возглавил Жордан Барделла 5 ноября, 16:36 Жордан Барделла (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Во Франции ультраправая партия Национальное объединение (RN) избрала новым лидером 27-летнего депутата Европарламента Жордана Барделлу. Он заменит в должности Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Reuters.

Барделла уже был временным президентом партии в течение года. Его поддержали 85% членов политсилы, а его соперника Луи Алио — 15%.

Победа Барделлы означает, что впервые Национальное объединение возглавит человек, не являющийся членом семьи Ле Пен. Его предшественница вышла из системы руководства партии в 2021-м перед тем, как баллотироваться в президенты Франции. В конце концов она в этом году проиграла Эммануэлю Макрону. Как пишет Reuters, ожидается, что Ле Пен может снова выдвигать свою кандидатуру в 2027-м.

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В то же время, несмотря на это поражение, результат правых популистов на парламентских выборах в июне был лучшим в истории — партия получила 89 мандатов.

Барделла назвал то, что во главе RN, основанной отцом Ле Пен в 1972 году, стал кто-то не из его семьи, «маленькой культурной революцией». Агентство пишет, что он является «грозным оппонентом» для провластных министров и законодателей из-за своих «остроумных и грубых» высказываний на телевидении.

В 2019 году Барделла возглавил кампанию Национального объединения на европейских выборах — тогда она победила, опередив политсилу Макрона.