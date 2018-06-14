ЖК-экраны, тирамису на десерт и нарды в подарок: Навальный об изменениях в спецприемнике накануне ЧМ-2018

Российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который 14 июня вышел на свободу после 30 суток ареста за участие в митинге, рассказал об изменениях, которым подвергся спецприемник к Чемпионату мира по футболу.

"Видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы", - рассказал он о предпринятых мерах для приема иностранцев.

По словам Навального, система питание в пенитенциарном заведении перед ЧМ-2018 также изменилась.

"Даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолете, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, яспециально записал: Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борщ с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причем можно шашлык из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!", - сообщил Навальный.

Он также добавил, что в камерах для болельщиков установили мониторы.

"Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит, дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды", - написал основатель ФБК.

Кроме того, для иностранных болельщиков в спецприемнике предусмотрены переводчики.

"Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажерок - студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства", - отметил оппозиционер.

При этом он предположил, что все эти изменения временные, и после завершения ЧМ-2018 все станет как прежде.

"Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата мира золотая карета превратится в тыкву", - заявил он.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер Навальный вышел на свободу после месяца ареста.