Выжить на Манхэттене. Крысы, адвокаты и неписаные правила нью-йоркской жизни от Ольги Кудиненко

15 апреля, 08:25
NV Премиум
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Ньюйоркцы очень искренни в своих реакциях и этим напоминают нас, украинцев, утверждает основательница фонда Таблеточки Ольга Кудиненко. (Фото:Mal B via Flickr)

Ньюйоркцы очень искренни в своих реакциях и этим напоминают нас, украинцев, утверждает основательница фонда Таблеточки Ольга Кудиненко. (Фото:Mal B via Flickr)

Автор: Ольга Духнич

Основательница благотворительного фонда Таблеточки Ольга Кудиненко год живет в Нью-Йорке и рассказывает о жизни жителей самого привлекательного города Соединенных Штатов вне декораций и стереотипов.

Есть много смешных видео о жизни «настоящего ньюйоркца на Манхэттене», и в итоге они показывают человека, устало сидящего в метро, бесконечно борющегося с крысами, а большую часть жизни работающего, чтобы обеспечить себе проживание. В этой шутке большая доля правды.

Видео дня

Ньюйоркцы прямолинейнее других американцев. Здесь очень высокий темп жизни, люди много работают, времени на nice moments нет. Поэтому ньюйоркцы искренни в своих реакциях и этим напоминают мне нас, украинцев. Здесь даже есть такая поговорка: калифорнийцы вежливые и приятные, но недобрые, а вот ньюйоркцы, может, и не очень вежливые, но искренние в своих проявлениях.

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Теги:   Нью-Йорк Манхэттен Жизнь в США Ольга Кудиненко адаптация в новой культуре

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