Правила жизни в Небраске. Почему американцы подчеркнуто вежливы, часто улыбаются, а свободное время проводят с семьей или соседями

Небраска — классический Средний Запад США, аграрный штат, часть говяжьего, или еще говорят кукурузного пояса Америки. И кукурузы, и скота здесь много. Это первое, к чему ты привыкаешь: и не только к полям, которые тянутся за горизонт, но и к специфическому климату. Я родом из Донецкой области, где степь (без терриконов) очень похожа на ту, что в Небраске, но здесь невероятная влажность и связана она именно с массовым выращиванием кукурузы, которая испаряет много влаги. Вместе с высокими температурами летом, это создает заметный парниковый эффект. Мы с нетерпением ждем, когда начнется сбор кукурузы, потому что сразу становится значительно легче.

Реклама