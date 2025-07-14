Во Франции отметили высшей государственной наградой Жизель Пелико, которая пережила массовые изнасилования

72-летняя француженка Жизель Пелико в течение около 10 лет переживала массовые изнасилования (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Соответствующий указ обнародован по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля, пишет BBC.

Жизель Пелико отказалась от анонимности, настояла на публичном судебном процессе и стала символом борьбы с сексуальным насилием.

Дело Жизель Пелико — что известно

72-летняя француженка Жизель Пелико в течение около 10 лет переживала массовые изнасилования, организованные ее мужем Домиником Пелико. Он накачивал ее наркотиками до бессознательного состояния и предлагал незнакомцам, найденным в Интернете, насиловать жену.

Жизель Пелико не знала о действиях мужа, с которым они прожили вместе 50 лет. Частое введение ей седативных препаратов и сексуальное насилие сказались на ее здоровье, и она вместе с мужем посещала врача, которому жаловалась на потерю памяти и боль в тазу, пишет CNN.

Об изнасиловании стало известно после того, как Доминика Пелико в сентябре 2020 года задержали в супермаркете за то, что он делал фото под юбками покупательниц, а правоохранители изъяли его ноутбук и телефоны, где обнаружили сотни фото и видео изнасилования Жизель Пелико.

По обвинению в изнасиловании перед судом также предстали 50 мужчин в возрасте от 26 до 74 лет.

Большинство обвиняемых уверяли, что Доминик манипулировал ими, и лишь некоторые признались в изнасиловании. Доминика Пелико приговорили к 20 годам тюрьмы.

