Жительница Конго родила ребенка на борту самолета
Сегодня, 20:47
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Женщина из Конго Мусуамба Мичоукайембе родила ребенка на борту самолета Turkish Airlines, когда он находился на высоте 13 тысяч метров, сообщает Daily Mail.
Мальчик родился здоровым и ему дали имя Беннел.
По словам пилота Альпера Аккаи, экипаж сделал все необходимое.
“К счастью, его отец был врачом, он нам очень помог", - отметил он.
Незадолго до приземления в Турции, была запрошена приоритетная посадка, а также скорая помощь.
По словам члена экипажа Илайды Эрхалак, беременная женщина была спокойной и расслабленной во время взлета, но спустя всего три часа у нее начались роды.