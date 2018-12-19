Жительница Конго родила ребенка на борту самолета Сегодня, 20:47 87 Цей матеріал також доступний українською Женщина родила сына на борту самолета Фото: pixabay.com

Женщина из Конго Мусуамба Мичоукайембе родила ребенка на борту самолета Turkish Airlines, когда он находился на высоте 13 тысяч метров, сообщает Daily Mail.

Мальчик родился здоровым и ему дали имя Беннел.

По словам пилота Альпера Аккаи, экипаж сделал все необходимое.

“К счастью, его отец был врачом, он нам очень помог", - отметил он.

Незадолго до приземления в Турции, была запрошена приоритетная посадка, а также скорая помощь.

По словам члена экипажа Илайды Эрхалак, беременная женщина была спокойной и расслабленной во время взлета, но спустя всего три часа у нее начались роды.