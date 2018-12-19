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Жительница Конго родила ребенка на борту самолета

Сегодня, 20:47
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Женщина родила сына на борту самолета

Фото: pixabay.com

Женщина из Конго Мусуамба Мичоукайембе родила ребенка на борту самолета Turkish Airlines, когда он находился на высоте 13 тысяч метров, сообщает Daily Mail.

Мальчик родился здоровым и ему дали имя Беннел.

По словам пилота Альпера Аккаи, экипаж сделал все необходимое. 

“К счастью, его отец был врачом, он нам очень помог", - отметил он.

Незадолго до приземления в Турции, была запрошена приоритетная посадка, а также скорая помощь.

По словам члена экипажа Илайды Эрхалак, беременная женщина была спокойной и расслабленной во время взлета, но спустя всего три часа у нее начались роды.

Теги:   Беременные Самолеты Женщины

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