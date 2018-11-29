Жителям Польши рассылали фейковые смс о мобилизации из-за военного положения в Украине

Жителям Польши разослали фейковые смс о мобилизации из-за введения военного положения в Украине.
Как сообщает Польское радио, жители юго-восточных регионов Польши получили текстовые сообщения на мобильные телефоны. В них говорилось, что все мужчины призывного возраста должны прибыть в местные органы власти в связи с ситуацией в Украине. Сообщения поступали от отправителя Alert RCB.
В правительственном центре безопасности опровергли отправку подобных фейковых смс.
"Агентство внутренней безопасности Польши получило сигнал о направлении фальшивых смс-предупреждений якобы от Правительственного центра безопасности (RCB) и начало выяснять все обстоятельства этого инцидента", - сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарын.
Он отметил, что случаи рассылки были локальными.
Примечательно, что программа Alert RCB, которая должна сообщать пользователям о возможных угрозах, официально начнет работать с 12 декабря. Сейчас идет ее пилотаж.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
28 ноября президент Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.
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