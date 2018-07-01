Жители Уганды будут платить налог за пользование соцсетями в смартфонах

В ходе выборов в 2016 году правительство Уганды заблокировало мобильный интернет, что значительно усложнило организацию протестов

С 1 июля за пользование сетями Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram и Skype через мобильный интернет жители Уганды будут платить пять центов в день.

Об этом сообщает DW.

Мобильные операторы будут собирать средства и передавать их правительству.

Введя плату за пользование мобильными приложениями, правительство Уганды рассчитывает получить около 360 миллионов долларов в год. Эта сумма составляет около 4% годовых бюджетных расходов Уганды.

Критики этого решения видят в нем стремление президента Уганды Йовери Мусевени ослабить своих политических оппонентов. Сам Мусевени, который находится у власти с 1986 года, является активным пользователем соцсети Twitter, хотя сам часто критикует соцсети за распространение слухов.

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