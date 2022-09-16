«Мне стыдно за эти цифры». Почему большинство словаков хотят, чтобы в войне победила Россия — экспертиза скандального опроса от НВ 16 сентября, 14:15 Эксклюзив НВ Братья по памяти: Словакия долгие годы была страной с заметными русофильскими настроениями и выраженными антиамериканизмом. (Фото:Stanislav Halcin/Alamy via Reuters)

После публикации социологического исследования, согласно которому большая часть граждан Словакии в войне, что идет в Украине, поддерживают Россию, НВ обратился к экспертам по региону, чтобы они прокомментировали ситуацию.

«Среди словаков превалирует желание, чтобы война в Украине закончилась победой России». Таким скандальным выводом ежедневная словацкая газета Dennik N озаглавила статью, посвященную исследованию отношения граждан Словакии к войне в Украине, проведенного Словацким институтом социологии SAS совместно с исследовательским агентством MNFORCE при поддержке коммуникативного агентства Seesame.

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Исследование и его результаты уже подняли волну возмущения и удивления как со стороны граждан Украины, так и среди словаков, которые поддерживают борьбу Украины за свой суверенитет. В то время как сами исследователи называют исследование репрезентативным для онлайн-населения Словакии.

В исследовании словацкие респонденты отвечали на вопрос, каким бы они хотели видеть окончание войны в Украине и оценивали свои ответы по 10-балльной шкале, где 1- означало желание однозначной победы России, а 10 — пожелание такой же однозначной победы Украины.

По данным исследования приблизительно 1/5 всех респондентов (20,6%) хотели бы видеть однозначную победу России в войне, примерно столько же — 19,9% желают чистой победы в войне для Украины, в промежуточных же вариантах ответов большая часть респондентов, по мнению интерпретаторов исследования, тяготела к полюсу российской победы. Около 18% опрошенных ответили, что затрудняются ответить на этот вопрос.

О том, насколько исследование отражает реальную картину общественных настроений в Словакии, НВ обсудил с экспертами по региону.

Мартин Ленгель

Другие цифры: словацкий политолог и медиаменджер Мартин Ленгель считает данные об отношении словаков к войне в Украине не репрезентативным и предлагает провести более взвешенное исследование. / Фото: DR

Политолог, медиаменеджер, в 1998—2006 гг. — пресс-секретарь премьер-министра Словакии Микулаша Дзуринды

Результаты этого опроса оказались шокирующими даже для меня, словака. Мне очень стыдно за те цифры, которые мы все видим. Я и несколько моих коллег, которые долгое время занимались исследованиями общественного мнения в Словакии, все же считаем, что исследование имеет ряд методологических ошибок. Например, крайне неудачно выбрана шкала для оценки вопроса о войне, интерпретация данных также вызывает много вопросов. Если оценка «1» и оценка «10» представляют такие полярные ответы на вопрос, то людей, давших оценку в 5 или 6 балов, я бы не записывал в симпатики России, а скорее назвал бы людьми, которые не имеют четкого ответа на заданный вопрос.

Увидев такие шокирующие результаты, мы с коллегами решили на свои средства провести максимально корректное социологическое исследование, где мы бы увидели реальную картину общественных настроений, на которую не накладываются огрехи этого исследования.

Русофильские настроения в Словакии не новы, а известны уже достаточно давно. Как и для некоторых других славянских народов словакам была очень важна идея «славянского братства» и культурной близости с Россией. Эта близость подкреплялась хорошей представленностью российских СМИ и российских политических нарративов в Словакии, дружбой старых словацких элит с российскими советскими и постсоветскими элитами, а также серьезной энергетической зависимостью Словакии от российских нефти и газа. Предыдущий премьер-министр Словакии, а ныне один из главных оппозиционных политиков страны Роберт Фицо, разделяет откровенно пророссийские взгляды, его можно увидеть в компании российского и белорусского послов.

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