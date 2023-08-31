«Мы сами виноваты». Жители Москвы отреагировали на удары дронов по столице 31 августа, 20:59 Москва (Фото:REUTERS/Stringer)

Часть жителей Москвы не смущает тот факт, что в последнее время по столице России наносят удары беспилотниками, еще часть думает, что РФ заслуживает это.

На YouTube-канале российского оппозиционного блогера Даниила О’рейна вышел ролик с опросом жителей Москвы по ударам беспилотников на столицу.

Например, 35-летний фрилансер Владимир уверяет, что работает в деловом центре Москва-сити, куда в последнее время прилетали беспилотники. По его мнению, «Украина имеет полное право так поступать».

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Отвечая на вопрос блогера, боятся ли москвичи того, что в следующий раз беспилотник прилетит к ним, некоторые отвечают «Нет» или традиционное «Я обычный человек и не заслуживаю этого», некоторые утверждают, что действительно опасаются, но «Мы сами виноваты».

42-летняя IT-специалист Ирина объясняет, что россияне заслужили атаку дронов тем, что их страна — агрессор.

«Мы ведем войну, мы — страна-агрессор, соответственно мы должны нести наказание, и наши города должны быть разрушены так же, как и города Украины и других стран, на которые мы напали», — заявила она.

Впоследствии ведущий задал респондентам вопрос, могут ли россияне повлиять каким-то образом на то, чтобы «больше не прилетало».

Ответы были такими: «Если только вместе», «Только военным путем», «Можем выступить против войны коллективно, но люди к этому не готовы», «Только если сменится поколение», «Если сменится власть» и «Ничего здесь не сделаешь».

В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на вторник, 22 августа в Москве прогремели взрывы.

28 августа Москву атаковали БПЛА, в Telegram-каналах сообщили, что дроны сбили в районе вертолетного завода.