Назвали PEACE Дец. Жители Литвы купили для Украины морской беспилотник за $250 тысяч 17 ноября, 10:55 В Литве купили морской беспилотник для Украины (Фото:Andrius Tapinas/twitter.com)

Литовский журналист Андрюс Тапинас сообщил, что жители Литвы купили для Украины морской беспилотник за $250 тысяч.

«И всего за несколько часов, набрав ошеломительные 12 000 голосов, назвали его PEACE Дец», — написал журналист у себя в Twitter.

Тапинас добавил, что жители Литвы передают «наилучшие пожелания мира черноморскому флоту России».

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Он отметил, что в Литве продолжается сбор средств на еще один беспилотник.

11 ноября президент Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Он проходит на фандрейзинговой платформе UNITED24.

