Назвали PEACE Дец. Жители Литвы купили для Украины морской беспилотник за $250 тысяч

17 ноября, 10:55
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В Литве купили морской беспилотник для Украины (Фото:Andrius Tapinas/twitter.com)

В Литве купили морской беспилотник для Украины (Фото:Andrius Tapinas/twitter.com)

Литовский журналист Андрюс Тапинас сообщил, что жители Литвы купили для Украины морской беспилотник за $250 тысяч.

«И всего за несколько часов, набрав ошеломительные 12 000 голосов, назвали его PEACE Дец», — написал журналист у себя в Twitter.

Тапинас добавил, что жители Литвы передают «наилучшие пожелания мира черноморскому флоту России».

Видео дня

https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1593146162517016576
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Он отметил, что в Литве продолжается сбор средств на еще один беспилотник.

11 ноября президент Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Он проходит на фандрейзинговой платформе UNITED24.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Литва Беспилотник Украина Война России против Украины

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