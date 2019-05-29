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Жители Чехии уже пять недель требуют отставки подозреваемого в коррупции премьер-министра

Сегодня, 07:31
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Жители Чехии уже пять недель требуют отставки подозреваемого в коррупции премьер-министра - фото

REUTERS/Bundas Engler

Акции против Бабиша продолжаются в Чехии уже пять недель

Тысячи протестующих в Чехии вновь вышли на улицы на акцию протеста против правительства премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Как сообщает DW, активисты вышли на демонстрацию с плакатами «Бабиша в тюрьму» и «Отставка». Масштабные акции протеста, собравшие сотни демонстрантов, прошли в Брно, Пльзене, Остраве и Либерце.

По данным полиции, только в Брно на улицах собрались около 2,5 тысяч протестующих.

Массовые акции протеста, которые продолжаются в Чехии уже пятую неделю, инициирует гражданское объединение Миллион мгновений за демократию.

Поводом для демонстраций стали подозрения Бабиша в коррупции. Следствие утверждает, что миллиардер и бывший предприниматель Андрей Бабиш в 2007 году незаконно получил субсидии ЕС в размере двух миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам премьер-министр отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

Кроме того, протестующие опасаются, что недавно назначенная министр юстиции Мария Бенешова может затормозить расследование в отношении Бабиша. Премьер утверждает, что назначение Бенешовой не представляет угрозы для правосудия.

Несмотря на протесты, правопопулистская партия Бабиша Акция недовольных граждан одержала победу в Чехии на выборах в Европарламент. Представители партии получат 6 мандатов из 21 места, положенного Чехии в Европарламенте.

Теги:   Андрей Бабиш Чехия

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