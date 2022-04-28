В Приднестровье объявили «военные сборы» — ГУР 28 апреля, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Соответствующее распоряжение вышло еще до провокаций со взрывами в Тирасполе (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)

Так называемые «власти» оккупированного РФ Приднестровского региона Молдовы созывают местных жителей на «военные сборы».

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Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, опубликовав соответствующее распоряжение.

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В нем утверждается, что целью сборов является «100% укомплектование личного состава миротворческого контингента», состоящего из военнослужащих РФ, а также «обеспечение занятостью трудоспособного населения республики» до 55 лет.

Как отмечают в ГУР, несмотря на формально «добровольное» участие в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

«Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории «ПМР». Это напоминает события в так называемых «ЛНР/ДНР», — подчеркнули в украинской разведке.

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