Тысячу жителей Кельна эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой Сегодня, 17:51 31 Цей матеріал також доступний українською В Германии была обнаружена бомба времен Второй мировой войны

В одном из районов Кельна была обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны, сообщает Rheinische Post.

Американскую бомбу с неповрежденным детонатором нашли во время поисковых работ в районе Полли.

Из-за запланированной операции по обезвреживанию, было принято решение эвакуировать людей в радиусе 300 метров. Таким образом эвакуации подлежали около 1000 человек, в том числе ученики средней школы.