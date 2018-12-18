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Тысячу жителей Кельна эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Сегодня, 17:51
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В Германии была обнаружена бомба времен Второй мировой войны

В одном из районов Кельна была обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны, сообщает Rheinische Post.

Американскую бомбу с неповрежденным детонатором нашли во время поисковых работ в районе Полли.

Из-за запланированной операции по обезвреживанию, было принято решение эвакуировать людей в радиусе 300 метров. Таким образом эвакуации подлежали около 1000 человек, в том числе ученики средней школы.

Теги:   Бомба Вторая мировая война Германия

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