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Жителей Индонезии предупредили о возможном сходе новых оползней с вулкана

Сегодня, 22:17
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Из-за цунами в Индонезии погибли сотни человек

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) предупредило о высокой вероятности схода новых оползней и лавин с горы Анак-Кракатау, сообщает Антара.

По словам представителя BMKG Рахмата Трийоно, специалисты установили шесть сенсоров вокруг вулкана, на котором постоянно фиксируется вулканическая активность.

Смертоносное цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра. 

Цунами спровоцировали подводные оползни, вызванные извержением вулкана Анак-Кракатау.

В результате погибли более 400 человек.

Теги:   Погода Индонезия Цунами

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