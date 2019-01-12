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Жителя Тайваня оштрафовали на 2 тыс. долларов за отправку кота по почте

Сегодня, 02:20
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На острове Тайвань 33-летнего жителя оштрафовали на 60 тысяч новозеландских долларов (2 тысячи долл. США) за отправку кота почтовой службой.

Об этом сообщает BBC.

Он отправил шотландского вислоухого кота в картонной коробке.

Городской инспекционный центр по охране животных и здравоохранения в городе Тайбэе признал мужчину виновным в нарушении тайванского закона о защите животных.

Впоследствии было обнаружено, что кот не был вакцинирован от бешенства. За это горе-владельцу выписали штраф на сумму 30 тысяч новозеландских долларов за нарушение Положения о профилактике инфекционных болезней животных.

Мужчина объяснил, что хотел вернуть кота в приют, так как у него не хватало времени ухаживать за ним.

Теги:   Кот Тайвань Почта

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