Жителя Тайваня оштрафовали на 2 тыс. долларов за отправку кота по почте Сегодня, 02:20 41 Цей матеріал також доступний українською

На острове Тайвань 33-летнего жителя оштрафовали на 60 тысяч новозеландских долларов (2 тысячи долл. США) за отправку кота почтовой службой.

Об этом сообщает BBC.

Он отправил шотландского вислоухого кота в картонной коробке.

Городской инспекционный центр по охране животных и здравоохранения в городе Тайбэе признал мужчину виновным в нарушении тайванского закона о защите животных.

Впоследствии было обнаружено, что кот не был вакцинирован от бешенства. За это горе-владельцу выписали штраф на сумму 30 тысяч новозеландских долларов за нарушение Положения о профилактике инфекционных болезней животных.

Мужчина объяснил, что хотел вернуть кота в приют, так как у него не хватало времени ухаживать за ним.