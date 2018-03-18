Житель Омска съел свой избирательный бюллетень и снял это на камеру

На президентских выборах в России, которые проходят в воскресенье 18 марта, один из избирателей в Омске снял на камеру, как ест свой бюллетень. Ролик опубликовало в Twitter МБХ Медиа.

Многие россияне портят избирательные бюллетени, иногда пишут на них нецензурные высказывания. В избирательном списке восемь кандидатов, но мало кто сомневается в том, что нынешний президент Владимир Путин выиграет выборы.

По состоянию на 17:00 киевского времени на выборах в России проголосовали 51,9% избирателей.