Житель Омска съел свой избирательный бюллетень и снял это на камеру

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Житель Омска ест бюллетень

Житель Омска ест бюллетень

На президентских выборах в России, которые проходят в воскресенье 18 марта, один из избирателей в Омске снял на камеру, как ест свой бюллетень. Ролик опубликовало в Twitter МБХ Медиа.

Многие россияне портят избирательные бюллетени, иногда пишут на них нецензурные высказывания. В избирательном списке восемь кандидатов, но мало кто сомневается в том, что нынешний президент Владимир Путин выиграет выборы.

По состоянию на 17:00 киевского времени на выборах в России проголосовали 51,9% избирателей.

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