Житель Канады выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов

В воскресенье, 4 ноября, житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов.
Победитель конкурса купил билет в канадском городе Лондон, передает Global News.
Второй выигрышный билет на сумму 190 тысяч долларов был продан через интернет.
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