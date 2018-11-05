05 ноября 2018, понедельник

Житель Канады выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

В воскресенье, 4 ноября, житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 7,3 миллиона долларов.

Победитель конкурса купил билет в канадском городе Лондон, передает Global News.

Второй выигрышный билет на сумму 190 тысяч долларов был продан через интернет.

Смотрите также

 

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове