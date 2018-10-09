Жил с бабушкой и получил от Путина квартиру в Москве. Что стало известно о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей Мишкине

8 сентября журналисты-расследователи The Insider и Bellingcat сообщили, что второго подозреваемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова на самом деле зовут Александр Мишкин. Он является военным врачом, завербованным ГРУ, и не раз приезжал в Украину для участия в спецоперациях. Русская служба Би-би-си в тот же день сообщила, что нашла его односельчан, некоторые из которых опознали его по фото, опубликованном британскими властями.

9 октября депутат Боб Сили представил в британском парламенте результаты расследования Bellingcat и The Insider об Александре Мишкине. В этот же день представила свое расследование группа Conflict Intelligence Team, которая тоже пришла к выводу, что Александр Петров на самом деле Александр Мишкин.

НВ рассказывает все, что стало известно о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей.

Провел детство в поселке Лойга в Архангельской области

По данным Bellingcat и The Insider, Мишкин родился 13 июля 1979 года в отдаленном поселке Лойга в Архангельской области, который большую часть года связан с внешним миром лишь железной дорогой. Русская служба Би-би-си пишет, что его родители - Евгений и Татьяна не имеют отношения к военной службе. Они поженились в 1978 году в Лойге, но в середине 1990-х переехали в поселок Ломоватка.

Отец Мишкина работал на местных лесозаготовительных предприятиях, в частности, одно время он был директором Ломоватского леспромхоза и владел небольшими долями в компаниях Вологдалес и Древэкспокт. В июле ему исполнилось 63 года. В местном предприятии Ломоватка-лес, как минимум, до 2007 года работала и мать Мишкина, которая до сих пор владеет их ломоватской квартирой. Сейчас ей 59 лет. Издание отмечает, что, судя по странице матери Мишкина в Одноклассниках, у него может быть дочь.

Так выглядит поселок Лойга, в котором провел детство Александр Мишкин / Фото: bellingcat.com

По данным Русской службы Би-би-си, которая ссылается на бывшего одноклассника Мишкина Дениса Краснова, когда родители Александра Мишкина переехали в Ломоватку, они забрали с собой его сестру, а он остался заканчивать школу и жил с бабушкой. Краснов говорит, что во время учебы в школе Мишкин увлекался игровыми приставками и музыкой.

"В то время приставки игровые были, Sega и тому подобные [ими и увлекался]. Дискотеки вел в поселке. Больше на западную [музыку] уклон был у него. Mo-Do [итальянский ди-джей], E-Type [шведский поп-музыкант], короче, техно", - рассказал он.

Краснов также сообщил, что, ему известно, что Мишкин после школы поступил в военное учебное заведение "ну, а потом пошел по специальности". "Лет как 15 я его уже не видел, он вроде в Москве живет", - добавил Краснов.

Отсканированные страницы паспорта Александра Мишкина, которые удалось достать расследователям The Insider и Bellingcat / Фото: bellingcat.com

The Insider ссылается на соседку бабушки Петрова в Лойге Нины Федоровны, которая узнала его на фото.

"Мы жили рядом, Саша всегда играл вместе с моими детьми. После того, как он уехал учиться и возвращался навестить бабушку, всегда заходил к нам. К бабушке он очень привязан, они были как мать и сын", - говорит она.

Еще одна знакомая семьи Мишкиных узнала Александра Мишкина на кадре из интервью RT.

С самой Ниной Федоровной, которая всю жизнь проработала в поселке врачом, журналистам поговорить не удалось, так как ее увезли в Ломоватку.

Учился в военной медицинской академии в Санкт-Петербурге

Закончив школу, Александр Мишкин переехал в Санкт-Петербург. The Insider пишет, что это произошло в 1995 году, а, вероятно, в 1997 году он поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге (ВМедА). Там он учился на 4-м факультете, который готовил врачей для военно-морского флота. Bellingcat сообщил, что он специализировался на подводной и гипобарической медицине.

Во время разговора с расследователями Bellingcat и The Insider двое выпускников ВМедА, которые не были однокурсниками Мишкина, вспомнили его лицо. Один из их рассказал, что Мишкин закончил ВМедА в 2003 году. Однако все опрошенные The Insider выпускники этого факультета (как 2003 года, так и других лет) заявляли, что Мишкин с ними не учился. Однако позже несколько источников во ВМедА сообщили, что две недели назад однокурсников Мишкина обзвонили и велели молчать.

Две недели назад однокурсников Мишкина обзвонили и велели молчать

Bellingcat отмечает, что неизвестно, до или после учебы Мишкина завербовали в ГРУ. Однако не ранее 2007 года и не позднее 2010 года он переехал в Москву и получил второй паспорт гражданина РФ на имя Петрова и загранпаспорт на то же имя.

В паспорте на имя Петрова было много чего сохранено из паспорта Мишкина: точная дата рождения, имя и отчество, имена его родителей, а место рождения было перенесено в Котлас, город примерно в 100 км от его фактического места рождения. Петров был зарегистрирован по Московскому адрес, по которому жил другой человек, который, вероятно, не знал о существовании Мишкина. А сам Мишкин под своим настоящим именем с женой и двумя детьми жил по другому адресу, считают расследователи Bellingcat.

Что известно о работе Мишкина в ГРУ РФ

Расследователи Bellingcat пишут, что в период 2010-2013 годов Мишкин под видом Петрова несколько раз приезжал в Украину, а также часто пересекал границу с Приднестровьем, где он оставался на короткое время. Последняя поездка Мишкина в Украину состоялась в середине декабря 2013 года.

До начала сентября 2014 года зарегистрированным домашним адресом Мишкина в Москве было Хорошевское шоссе 76Б, адрес штаб-квартиры ГРУ. По данным Bellingcat, в августе 2014 года второй подозреваемый в отравлении Скрипалей полковник Анатолий Чепига также был зарегистрирован как "проживающий" по этому адресу.

Во второй половине 2014 года президент Путин вручил Александру Мишкину орден героя России, считают в Bellingcat.

Мы только гадаем, за что Саша получил звание героя России. Но вроде бы одно из двух: либо за Крым, либо за Януковича

"У Нины Федоровны есть фотография, на которой Путин вручает Саше орден и жмет руку. Она ею очень гордится, но показывает не всем и никогда не дает в руки", - рассказала знакомая бабушки Мишкина.

"Мы только гадаем, за что Саша получил звание героя России, у нас тут военные тайны, информация засекречена, - говорит одна из жительниц поселка Лойга, - Но вроде бы одно из двух: либо за Крым, либо за Януковича".

Ранее участник расследования The Insider и Bellingcat Сергей Канев рассказал СМИ, что полковник Анатолий Чепига принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича. Чепига тоже получил звание героя России в конце 2014 года.

Bellingcat сообщил, что осенью 2014 года, когда Мишкин и Чепига получили награды герой России, оба переехали в квартиры стоимостью от 350 тысяч евро до 500 тысяч евро по обменным курсам того времени, расположенные в одном административном округе Москвы. По мнению расследователей, эти квартиры были материальным вознаграждением "героев".

Квартира Мишкина была зарегистрирована на имя его жены и двоих дочерей, право собственности на нее было оформлено с помощью договора о передаче, а не стандартного договора о купле-продаже.

Воинское звание Александра Мишкина неизвестно, но в Bellingcat предполагают, что во время отравления Скрипалей он мог быть либо подполковником, либо полковником.

Купил машину у Чепиги-Боширова

В свою очередь, журналисты Conflict Intelligence Team сообщили, что им удалось установить личность Александра Петрова другим путем - и подтвердить выводы их коллег, что он на самом деле Александр Мишкин.

Mercedes GL-Klasse, который Чепига продал Мишкину в мае 2018 года / Фото: citeam.org

Журналистам удалось узнать, что Чепига (он же Руслан Боширов) в 2017 году продал BMW X5 и сохранил за собой автомобильный номер, который использовал на новом автомобиле - Mercedes GL-Klasse. Однако, как установил CIT, штрафы за нарушения, совершенные на этом автомобиле, оплачивал некий Александр Евгеньевич.

С помощью пиратской базы данных страховых компаний исследователи узнали, что автомобиль принадлежит Александру Мишкину. Машину Анатолий Чепига продал Александру Мишкину в мае 2018 года. В одной из баз они обнаружили снимок водительского удостоверения Мишкина - на нем запечатлен человек, внешне похожий на Александра Петрова из интервью RT.

Фото водительских прав Мишкина / Фото: citeam.org

НВ