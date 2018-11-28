Сожгли чучело: в Барселоне врачи и пожарные штурмовали парламент

В Барселоне медики и пожарные пытались штурмовать парламент.
Об этом сообщает La Vanguardia.
Люди требовали улучшить условия труда.
Около тысячи участников акции протеста пытались прорваться в здание через главный вход, однако полиция их оттеснила.
Медицинские работники в белых халатах держали плакаты с надписями "Меньше разговоров, больше ресурсов". Пожарные в коричневой защитной форме и желтых шлемах жгли файеры и сожгли прикрепленное к деревянному кресту чучело.
Союз работников первичной медико-санитарной службы объявил о забастовке на следующей неделе, которая продлится с понедельника по пятницу.
Союз пожарных Каталонии призвал выходить на демонстрацию после того, как с властью не удалось достичь согласия по оплате труда и количеству рабочих часов.
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