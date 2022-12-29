Адвокаты уговаривали Жеваго не ездить во Францию — УП 29 декабря, 00:14 Отель Le K2 Palace Courchevel, где, по данным УП, задержали Константина Жеваго (Фото:Mykhailo Tkach / Facebook)

Адвокаты уговаривали украинского бизнесмена и экс-нардепа Константина Жеваго не ездить во Францию, но тот решил не прерывать ежегодный «ритуал» — отдых на курорте Куршевель, сообщает Украинская правда в среду, 28 декабря, со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

По данным УП, вскоре после задержания Жеваго (около 17:00 по киевскому времени) его частный самолет прилетел из Лондона в Женеву неподалеку от Куршевеля. На борту могли находиться адвокаты бывшего нардепа.



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Издание пишет, что после того, как журналисты заметили Жеваго на яхте возле Монако, а ГБР отправило запрос на его экстрадицию, адвокаты посоветовали ему не ездить во Франции.

«Жеваго прислушался. Был в Испании. Ужинал на Ибице. Лондон. Дальше Дубай. Яхту Z туда недавно перегнали. Но для человека с первых ступеней списка Forbes есть один важный ритуал. Зимой — чекин в Куршевеле. Тусовка. Чтобы адвокаты не нервничали, фигурант заверил, что в этом году будет мучиться в Швейцарии. И 21.12. самолет Жеваго вылетел из Дубая в Женеву. Как и обещал. А через семь дней Жеваго был арестован во Франции в Куршевеле», — утверждает журналист-расследователь УП Михаил Ткач в Facebook.

28 декабря Константин Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. В ГБР сообщили, что готовили задержание в сотрудничестве с Офисом генпрокурора по делу о растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит, акционером которого является бизнесмен. На его имущество наложен арест.



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В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Жеваго отрицает любые обвинения. В деле о растрате фигурирует также ряд бывших топ-менеджеров финучреждения. С октября 2019 года Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с июля 2021 года — в международный.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов сообщал, что перед банкротством банка Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд гривен.