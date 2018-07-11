Жертвами взрыва террориста-смертника в Пакистане стали 12 человек

Во вторник, 10 июля, террорист-смертник совершил теракт во время съезда пакистанской партии Авами, которая выступает против движения Талибан.
В результате теракта погибли 12 человек, более 50 человек получили ранения, передает Reuters.
Одним из погибших стал Харун Билур - кандидат партии на всеобщих выборах, которые пройдут 25 июля.
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Талибан является исламским радикальным движением, которое появилось в Афганистане в 1994 году. В большинстве стран мира организация признана террористической.
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