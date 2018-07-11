11 июля 2018, среда

Жертвами взрыва террориста-смертника в Пакистане стали 12 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Взрыв произошел во время съезда партии, которая выступает против движения Талибан

Взрыв произошел во время съезда партии, которая выступает против движения Талибан

Во вторник, 10 июля, террорист-смертник совершил теракт во время съезда пакистанской партии Авами, которая выступает против движения Талибан.

В результате теракта погибли 12 человек, более 50 человек получили ранения, передает Reuters.

Одним из погибших стал Харун Билур - кандидат партии на всеобщих выборах, которые пройдут 25 июля.

Талибан является исламским радикальным движением, которое появилось в Афганистане в 1994 году. В большинстве стран мира организация признана террористической.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове