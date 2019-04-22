Жертвами терактов на Шри-Ланке стали уже 290 человек
В результате терактов на Шри-Ланке, которые произошли на католическую Пасху 21 апреля, погибло не менее 290 человек.
Об этом сообщает ВВС.
Ранения получили не менее 500 человек.
Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам.