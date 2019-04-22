Жертвами терактов на Шри-Ланке стали уже 290 человек Сегодня, 06:24 2419 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Stringer REUTERS/Stringer

В результате терактов на Шри-Ланке, которые произошли на католическую Пасху 21 апреля, погибло не менее 290 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Ранения получили не менее 500 человек.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам.