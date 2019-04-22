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Жертвами терактов на Шри-Ланке стали уже 290 человек

Сегодня, 06:24
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Жертвами терактов на Шри-Ланке стали уже 290 человек - фото

REUTERS/Stringer

В результате терактов на Шри-Ланке, которые произошли на католическую Пасху 21 апреля, погибло не менее 290 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Ранения получили не менее 500 человек.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам.

Теги:   Шри-Ланка

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