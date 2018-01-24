Жертвами теракта в Ливии стали не менее 27 человек

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Ответственность за теракты в данный момент никто на себя не взял
Фото: NDTV via Twitter

Ответственность за теракты в данный момент никто на себя не взял

В Ливии не менее 27 человек погибли и как минимум 30 получили ранения в результате взрыва двух автомобилей, которые были начинены взрывчаткой.

Полиция сообщает, что взрывные устройства были приведены в действие с интервалом в 30 минут, передает информационное агентство Associated Press.

 

Во время второго взрыва пострадали люди, которые собрались возле первого автомобиля.

В данный момент никто не взял на себя ответсвенность за совершение теракта.

Ранее сообщалось, что вечером 20 января несколько вооруженных боевиков ворвались в отель Intercontinental в Кабуле и открыли огонь по его гостям. После 17 часов спецоперации экстремисты были ликвидированы.

В результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, в том числе 11 иностранцев. По данным посла Украины в Афганистане, погибли семеро граждан Украины, еще 19 украинцев удалось спасти.

Ответственность за нападение взяла на себя организация Талибан.

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