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Жертвами схода лавины в Гималаях стали семь человек

Сегодня, 06:13
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ЕРА

В результате схождения лавины, которое произошло в индийских Гималаях, погибло семь человек.

Трое человек считаются пропавшими без вести, передает Anadolu.

Сообщается, что лавина накрыла полицейский пост.

“Спасатели пытаются приложить все усилия, чтобы добраться до места происшествия. Сильный ветер и скопление снега затрудняют поиски", - заявили в местной полиции.

Лавина накрыла полицейский пост в Гималаях

8 февраля 2019 года лавина накрыла полицейский пост в Гималаях

ЕРА
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