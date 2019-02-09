Жертвами схода лавины в Гималаях стали семь человек Сегодня, 06:13 118 Цей матеріал також доступний українською ЕРА ЕРА

В результате схождения лавины, которое произошло в индийских Гималаях, погибло семь человек.

Трое человек считаются пропавшими без вести, передает Anadolu.

Сообщается, что лавина накрыла полицейский пост.

“Спасатели пытаются приложить все усилия, чтобы добраться до места происшествия. Сильный ветер и скопление снега затрудняют поиски", - заявили в местной полиции.