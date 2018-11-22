Жертвами пожаров в Калифорнии стали 83 человека, более 560 пропали без вести

В результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния погибли уже 83 человека.
Как заявил шериф округа Бьютт Кори Хони, еще более 560 человек числятся пропавшими без вести, сообщает DW.
Большинство погибших обнаружено в разрушенном огнем городке Парадайс на севере штата.
При этом, по словам шерифа, в списках пропавших могут значиться люди, которые находятся в безопасности, но не сообщили об этом властям.
В результате лесных пожаров в Калифорнии сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены более 13 тысяч домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию по-прежнему не удается.
Ранее сообщалось о 80 погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии.
12 ноября Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.
Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайз округа Бьютт, где проживало примерно 27 000 человек.
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