04 июля 2018, среда

Жертвами наводнения в Пакистане стали шесть человек

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По данным синоптиков, Пакистан ожидают в этом году еще большие дожди

По данным синоптиков, Пакистан ожидают в этом году еще большие дожди

Национальное управление по борьбе со стихийным бедствием в Пакистане сообщает, что в городе Лахоре в результате наводнения погибли шесть человек.

Наводнение связано с сильными дождями, передает Associated Press.

"Проливные муссонные дожди привели к наводнению во многих городах и поселениях в Пакистане во вторник, затопив улицы и став причиной гибели шести человек", - сообщили власти Пакистана.

Метеорологический департамент сообщил также, что в июле 2018 года страну ждут еще более сильные дожди.

Напомним, в мае аномальная жара в Пакистане унесла жизни 65 человек.

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