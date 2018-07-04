Жертвами наводнения в Пакистане стали шесть человек

По данным синоптиков, Пакистан ожидают в этом году еще большие дожди

Национальное управление по борьбе со стихийным бедствием в Пакистане сообщает, что в городе Лахоре в результате наводнения погибли шесть человек.

Наводнение связано с сильными дождями, передает Associated Press.

"Проливные муссонные дожди привели к наводнению во многих городах и поселениях в Пакистане во вторник, затопив улицы и став причиной гибели шести человек", - сообщили власти Пакистана.

Метеорологический департамент сообщил также, что в июле 2018 года страну ждут еще более сильные дожди.

Напомним, в мае аномальная жара в Пакистане унесла жизни 65 человек.