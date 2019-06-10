Жертвами наступления мятежного генерала Хафтары на Триполи стали уже более 650 человек Сегодня, 11:12 Цей матеріал також доступний українською Ahmed Jadallah/Reuters Еще более 3,5 тысячи человек получили ранения Ahmed Jadallah/Reuters

В результате наступления сил мятежного генерала Халифы Хафтара погибли уже по меньшей мере 653 человека, в том числе 41 мирный житель.

Об этом у себя в Twitter сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Кроме того, во время боев 3547 человек, из которых 126 гражданских, получили ранения.

Также отмечается, что среди раненных есть трое работников сферы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что наступление Хафтары, пытающегося свергнуть правительство Фаиза Сараджема, остановилось на окраине Триполи, где его войска столкнулись с жестоким сопротивлением местных ополченцев.

Напомним, операция началась 4 апреля. Их целью является свержение правительства Ливии.

После этого армия Хафтара нанесла по Триполи несколько авиаударов.

В свою очередь ООН призвала его прекратить наступление на ливийскую столицу.