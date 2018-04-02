Жертвами нападения Боко Харам в Нигерии стали 18 человек, десятки получили ранения

Боевики обстреляли военную базу из минометов и штурмовали близлежащие села

В результате атаки боевиков террористической группировки Боко Харам на военную базу и две деревни, расположенные возле города Майдугури на севере Нигерии, погибли, по меньшей мере, 18 человек.

Об этом со ссылкой на местные власти передает DW.

Также отмечается, что еще 84 человека получили ранения разной степени тяжести.

Согласно имеющимся данным, боевики применили против военных минометы и пушки, а еще несколько групп атаковали близлежащие деревни.

"Сегодня мы нашли 18 погибших с обеих деревень. Жертвы были убиты, пытаясь избежать боя между повстанцами и военными", - говорится в сообщении.

По некоторой информации, нападавшие также пытались штурмовать Майдугури, однако их атака была отражена.

Ранее сообщалось, что в Нигерии после нападения боевиков Боко Харам бесследно исчезли 111 школьниц.