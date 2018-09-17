Жертвами мощного тайфуна Мангхут в Китае стали четыре человека

Тайфун Мангхут привел к первым жертвам в Китае

Мощный тайфун Мангхут, который обрушился на Китай, забрал жизни четырех человек.

Как сообщает DW со ссылкой на данные местных властей, три человека погибли в результате обвала деревьев. Еще одни человек погиб во время обрушения дома.

Больше всего от стихии пострадала провинция Гуандун. В регионе закрыты школы.

Ранее сообщалось, что тайфун достиг юго-восточного побережья Китая, пострадали более 350 человек. Порывы ветра в Гонконге достигали скорости более 110 км в час. В некоторых районах уровень воды поднялся на 3,5 метра.

Власти Гонконга объявили наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна. Всем жителям мегаполиса было рекомендовано не покидать свои дома, чтобы не стать жертвой падения какой-либо конструкции. Также в городе были закрыты учебные заведения, офисы и торговые центры. Приостановлено движение транспорта, отменены сотни авиарейсов.

До этого стихия обрушилась на Филиппины, погибли 59 человек.

Мангхут уже назвали сильнейшим ураганом в регионе за последние пять лет.