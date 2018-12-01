01 декабря 2018, суббота

Жертвами крушения частного самолета в Индиане стали три человека

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Машины спасателей возле места крушения

Машины спасателей возле места крушения

В американском городе Луисвилл, штат Индиана, потерпел крушение частный самолет, в результате чего погибли три человека.

Об этом передает ABC News.

Самолет выполнял рейс из Селлерсберга в Чикаго.

В данный момент специалисты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

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