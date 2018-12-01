Жертвами крушения частного самолета в Индиане стали три человека

В американском городе Луисвилл, штат Индиана, потерпел крушение частный самолет, в результате чего погибли три человека.
Об этом передает ABC News.
Самолет выполнял рейс из Селлерсберга в Чикаго.
В данный момент специалисты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
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