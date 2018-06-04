04 июня 2018, понедельник

Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали шесть человек

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Извержение вулкана Фуэго

Извержение вулкана Фуэго

Руководство Гватемалы сообщило о том, что извержение вулкана Фуэго унесло жизни шести человек, среди которых двое детей.

Также известно о 20 раненных, передает The Washington Times.

Пресс-секретарь Национального агентства по стихийным бедствиям Гватемалы Дэвид де Леон сообщил, что около 300 человек были эвакуированы из прилегающих к вулкану поселений.

Ранее сообщалось, что 17 мая на вулкане Килауэа на Гавайях произошло взрывное извержение, которое отправило шлейф пепла и дыма на несколько тысяч метров в небо.

Вулкан проснулся после мощного землетрясения 5 мая. Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации.

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