В Бурятии жены военных требуют вернуть их мужей с войны в Украине

29 июня, 06:33
Жена военных РФ из Бурятии (Фото:radiosvoboda)

Жена военных РФ из Бурятии (Фото:radiosvoboda)

В российской Бурятии жены военных записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужчин домой. Военные с января отправились на «учения» и сейчас находятся в Украине.

Об этом сообщила проекту Радио Свобода одна из участниц акции Вера Партилхаева.

«Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести», — говорят жены военных.

Видео дня
Читайте также:

Пентагон рассказал о проблемах с моральным духом среди российских военных (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины) У российских военных в Украине сохраняются проблемы с моральным духом — Пентагон

По их словам, российские военные 4 месяца находятся в военно-полевых условиях, многие болеют.

«Телевидение не дает огласки этому беспределу! Все бояться, дана команда молчать! Да будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужчин на родину», — написала Вера Партилхаева в своих соцсетях, обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову.

По ее словам, к обращению присоединились жены военных из пятой танковой Тацинской бригады. Как утверждается, известно, по меньшей мере, о 30 погибших военных из этой бригады. В целом, по данным Сибирь.Реалии, к середине июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

Читайте также:
Среди них 42 военных летчика. ВВС установила личности более четырех тысяч погибших в Украине российских военных
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Армия России Российская армия Бурятия Буряты Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X