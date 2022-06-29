В Бурятии жены военных требуют вернуть их мужей с войны в Украине 29 июня, 06:33 Жена военных РФ из Бурятии (Фото:radiosvoboda)

В российской Бурятии жены военных записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужчин домой. Военные с января отправились на «учения» и сейчас находятся в Украине.

Об этом сообщила проекту Радио Свобода одна из участниц акции Вера Партилхаева.

«Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести», — говорят жены военных.

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По их словам, российские военные 4 месяца находятся в военно-полевых условиях, многие болеют.



«Телевидение не дает огласки этому беспределу! Все бояться, дана команда молчать! Да будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужчин на родину», — написала Вера Партилхаева в своих соцсетях, обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову.

По ее словам, к обращению присоединились жены военных из пятой танковой Тацинской бригады. Как утверждается, известно, по меньшей мере, о 30 погибших военных из этой бригады. В целом, по данным Сибирь.Реалии, к середине июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

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